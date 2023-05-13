تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات.

كما ناقش الطرفان العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع جمهورية الصين الشعبية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

وزير الخارجية الإيراني يعلن تعيين سفير سعودي لدى طهران

والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن المملكة العربية السعودية عينت سفيرها الجديد لدى إيران، مشيرا إلى أن طهران ستقوم بخطوة مماثلة قريباً.

وقال عبداللهيان إن المملكة العربية السعودية عينت سفيرها الجديد لدى طهران، مبيناً أن إيران ستقوم بخطوة مماثلة قريبا. وأكد أن العمل جار لإعادة فتح سفارتي البلدين.