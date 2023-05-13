معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية ينظم المؤتمر العلمي التاسع عشر حول السرطان

نظم معهد البحوث الطبية، بجامعة الإسكندرية، اليوم المؤتمر العلمي التاسع عشر (والسابع دولياً) وتستمر فعالياته لمدة يومين بعنوان "خطوات هامة في أبحاث السرطان على الجينوم للتطبيق العملي في الأوقات الصعبة"، لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيرها على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية حتى التطبيق الإكلينيكي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات والدكتور سارية حوام مدير المجمع الطبي بمستشفى مصطفى كامل العسكرى وممثلى هيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية WHO والباحثين والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المصريين والأجانب.

وأكدت الدكتورة أمال غانم عميد معهد البحوث الطبية، أن المؤتمر يهدف إلى التعاون مع المراكز البحثية والعلمية المختلفة لمتابعة أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية على المستوى الدولي في مجال السرطان وتشجيع شباب الباحثين على دراسة مرض السرطان وأثره على المجتمع ومواكبة استراتيجية الدولة فى الكشف المبكر على المرض وكيفية الوصول إلى أفضل السبل فى علاجه وتخفيف آثاره.

وأضافت أنه يتم أيضًا ومناقشة الاستراتيجيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأورام المحتملة من خلال 12 جلسة علمية و45 بحث علمي عن أحدث الأستراتيجيات في التشخيص والعلاج والطرق الحديثة للتنبؤ بالأورام السرطانية، وأهميتها في التدخل المبكر للحد من الاصابة بالمرض، كذلك الدراسات الجينية والدراسات القبل إكلينيكية باستخدام تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي معربة عن امنياتها لنجاح للمؤتمر من خلال الأبحاث و المناقشات وتبادل الخبرات وصولا لتوصيات لصالح صحة المرضى و البحث العلمي.

وأشارت الدكتورة أمانى يوسف وكيل المعهد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية المؤتمر فى التعاون بين شباب الباحثين والخبراء لاستكمال مسيرة البحث العلمي فى مجال علاج مرض السرطان.

وأشار الدكتور خالد مطراوى وكيل المعهد لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، إلى ضرورة توسيع دائرة المناقشات لتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث المنشورة.

تفاصيل فعاليات المؤتمر على مدار يومين

يشمل المؤتمر جلسة تعريفية عن هيئة التعاون الدولي اليابانية، يحاضر بها ممثلين للجانبين المصري والياباني للهيئة عن فرص التعاون المشترك والشراكة المصرية-اليابانية في مجال البحث العلمي، كما يستعرض المؤتمر بالتعاون مع ممثلي منظمة الصحة العالمية أحدث التوصيات في مجال اقتصاديات وتكنولوجيا صناعة الرعاية الصحية ومستجدات برنامج الارشادات الاكلينيكية الوطنية.

شهد المؤتمر عرض تقديمى عن دور المعهد فى التعليم و البحث العلمي وخدمة المجتمع ورؤيته للمستقبل تلاه تكريم الفائزين بجوائز علمية و السادة عمداء ووكلاء المعهد السابقين و الخبرات التى ساعدت في تطور البحث العلمي عبر تاريخ المعهد.