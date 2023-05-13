قافلة "وطن واحد" تواصل فعالياتها لليوم الثالث على التوالي بقرى قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن قافلة وطن واحد التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية وجامعة المنوفية وبنك الشفاء المصري ومؤسسة بهية، واصلت فعالياتها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي لليوم الثالث على التوالي، حيث استفاد من خدماتها ٢٢٠٨ مواطن من أهالي القرية خلال اليوم الثاني.



وذكر الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية لعدد ٢٢٠٨ مواطنا من أهالي قرية الرئيسية ، حيث تم إجراء ٣٦ عملية جراحية (٢٢ أنف وأذن - ٨ قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب - ٦ مياه بيضاء وصفراء بالعين )، وتسليم ٢٤٣ نظارة طبية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي علي عدد ٦٣٠ حالة رمد ، ٢٦١ حالة عظام ، و١٧٥ حالة أطفال ، و١٦٠ حالة أمراض باطنة ، و١٢٣ حالة أمراض جلدية ، و ٨٥ حالة قلب و أوعية دموية ، و ٧٨ حالة أمراض صدر ، و٧٥ حالة مخ واعصاب ، و٥٨ حالة أنف وأذن ، و٤٥ حالة مسالك ، و٣٢ حالة نساء وتوليد ، وعمل ٢٠ أشعة سونار، فضلا عن تحويل ٨٩ حالة للعمليات



وأضاف الدكتور محمد شعبان، أن اليوم الأول من فعاليات القافلة الطبية وطن واحد تم تنظيمه بقرية المراشدة وتم تقديم الخدمات الطبية إلى ١٣٩٠ مواطنا، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين من خدمات القافلة خلال اليومين الأول والثاني إلى ٣٥٩٨ مواطن ، لافتا إلى أن فعاليات اليوم الثالث من القافلة يجرى تنفيذها اليوم بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت.