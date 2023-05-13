السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"المؤتمر" يهزم الحزب الحاكم بزعامة ناريندرا في انتخابات ولاية كارناتاكا الهندية

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند مودي

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن حزب المؤتمر الهندي المعارض اجتاح انتخابات ولاية كارناتاكا الهندية، ما يوجه ضربة للحزب الحاكم بزعامة ناريندرا مودي، الذي كافح بشدة للاحتفاظ بالسلطة.

ومع فرز الأصوات اليوم السبت، أصبح من الواضح أن الكونجرس قد فاز بأغلبية ساحقة في الولاية وسرعان ما أقر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهزيمة. 

وقال باوان خيرا، المتحدث باسم حزب المؤتمر: "لقد رفض الناس السياسات المثيرة للانقسام".

ويُنظر إلى الانتخابات في ولاية كارناتاكا، التي يسكنها 65 مليونا، على أنها رائدة هامة قبل الانتخابات العامة العام المقبل، حيث سيسعى مودي لولاية ثالثة في السلطة.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة في ولاية كارناتاكا منذ عام 2018 وقام بحملة جادة للاحتفاظ بالولاية، على الرغم من المشاعر القوية المناهضة لشغل المناصب. 

كارناتاكا هي المعقل الوحيد للحزب في جنوب الهند، وكان يُنظر إليها على أنها نقطة انطلاق مهمة لطموحاتها السياسية في ولايتي تيلانجانا وتاميل نادو المجاورتين، اللتين قاومتا حتى الآن السياسات القومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا.

وفي محاولة لكسب الناخبين، وضع الحزب مودي في طليعة حملته الانتخابية، حيث شارك رئيس الوزراء في تسع تجمعات وعروض ترويجية في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.

لكن على الرغم من الحملة الحماسية التي نظم خلالها حزب بهاراتيا جاناتا أكثر من 9000 تجمع، لم تكن شعبية مودي كافية للتغلب على مزاعم الفساد ضد حكومة ولاية بهاراتيا جاناتا، فضلاً عن الإحباط من ارتفاع التضخم والافتقار إلى فرص العمل خارج المدينة المزدهرة. 

الهند الحزب مودي انتخابات ولاية

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