"الصحة": تفعيل بروتوكول متابعة الدرن في 116 مركز للغسيل الكلوي بـ7 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تركيب 9 محطات معالجة مياه، وتوزيع 132 ماكينة غسيل كلوي على المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتوزيع 104 ماكينات غسيل كلوي، على 6 مستشفيات عامة جديدة تمهيدا لافتتاحهم، كما تم إضافة 28 ماكينة غسيل كلوي بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظتي الشرقية، والمنوفية للتوسع ورفع الكفاءة التشغيلية، حيث تم إضافة 6 ماكينات بمستشفى شبرا النخلة، و10 ماكينات بقسم الكلى بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بجانب إضافة 12 ماكينة بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وأشار عبدالغفار إلى إحلال وتجديد 80 ماكينة غسيل كلوي بأقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظات الدقهلية، والبحر الأحمر، والجيزة، وأسيوط، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد الماكينات القديمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى استحداث خدمة الغسيل البريتوني بمحافظتي الدقهلية، والشرقية، تمهيداً لتقديمها بباقي المحافظات، كما تم إدخال خدمة العلاج الطبيعي لمرضى الغسيل الكلوي بالوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى تفعيل بروتوكول متابعه الدرن بين مرضي الغسيل الكلوي في 116 مركز للغسيل الكلوي بالوحدات داخل المحافظات، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظات أسيوط، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ.



وقال النادي إنه تم تركيب محطات معالجة مياه بـ 7 مستشفيات بمختلف المحافظات، وهي جهينة المركزة بمحافظة سوهاج، ومجمع طبي السويس، وطوخ، والعبور بمحافظة القليوبية، وبني عبيد التخصصي بمحافظة الدقهلية، والشيخ زايد المركزي بمحافظة الجيزة، والتأمين الصحي بالسويس، وأبوصوير الجديدة، بمحافظة الإسماعيلية.

ونوه النادي إلى تركيب محطتي معالجة مياه في مستشفيي إطسا المركزي بمحافظة الفيوم، ومنية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد.

وذكر النادي أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي للصيادلة مسئولي مستلزمات الغسيل الكلوي، ومشرفات التمريض بوحدات الكلى في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات الإسكندرية، والشرقية، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة، وجاري استكمال البرنامج بمحافظات بمحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والجيزة، وأسيوط، خلال عام 2023.