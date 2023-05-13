أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريس مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم رحيم ستيرلينج ويجاوره مادويكي وجواو فيليكس، بينما يبدأ باديشيل أساسيًا في الدفاع بجانب تياجو سيلفا.

وشهد التشكيل عودة الحارس السنغالي إدواردو ميندي على حساب الإسباني كيبا.

تشكيل تشيلسي.. مادويكي وستيرلينج يقودان الهجوم أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: شالوباه، سيلفا، باديشيل، هال

خط الوسط: كالجير، إنزو، كوفاسيتش

خط الهجوم: مادويكي، ستيرلينج، فيليكس

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر، ولكن مازال يمكن أن يقول كلمته في الصراع على لقب الدوري، ودوري الأبطال، وتفادي الهبوط، حيث أن الفريق سيواجه ثلاثة فرق من التي تحتل المراكز الأربع الأولى بعد مواجهة نوتنجهام فورست، صاحب المركز السادس عشر اليوم السبت.

إذا حقق تشيلسي الفوز على فريق نوتنجهام فورست، بقيادة المدرب ستيف كوبر، سيفتح الباب أمام إيفرتون، النادي السابق للامبارد، للتقدم في مسعاه نحو البقاء بالدوري الممتاز.