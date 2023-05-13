السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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DMC: مصر تواصل استقبال العائدين من السودان ومبادرات مجتمعية لتقديم الدعم النفسي

العائدين من السودان
العائدين من السودان

كشف مصطفى سعد مراسل dmc تفاصيل الجهود المبذولة من الدولة لعودة المصريين من السودان من خلال معبري قسطل وأرقين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc الإخبارية، إن عمليات استقبال العابرين والوافدين عبر معبرين قسطل وأرقين، الملاذ والطريق الوحيد لدخول للجمهورية المصرية، مازالت مستمرة، والوزارات والجهات المعنية قامت بتقديم العديد من المساعدات.

 

 

ولفت إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تقديم جهودها من خلال العيادات المتنقلة والخدمات الطبية المتميزة، والكوادر الطبية التي دفعت بها وزارة الصحة منذ أمس وأطباء الدعم النفسي لكل الأسر من المصريين والأشقاء السودانيين والعرب والأجانب.

وأوضح أن أبرز الوافدين وصلوا لمصر من الفلبين ونيجيريا والهند والصين وتونس،  وهناك مبادرات مجتمعية من الأهالي في مدينة أبو سمبل، من خلال فتح المنازل والدعم النفسي والدعم الأسري والتواصل الأسري بين الأسر وذويهم في مصر وخارج مصر.

وأشار إلى وصول بعض المواد الغذائية أمس من خلال الأهالي والمنظمات الدولية والعربية والأجنبية والمحلية، وهناك تعاون كبير بين المنظمات والحكومة المصرية في عمليات تسهيل الإجراءت.

وختم بأنه وصل حتى الآن 67 ألف من السودانيين، 6 آلاف من جنسيات مختلفة، 7 آلاف و800 مصري.

قسطل أرقين العائدن من السودان الدعم النفسي مبادرات مجتمعية

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