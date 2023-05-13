ننشر كواليس مزاد طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات بالبورصة غدًا

يترقب المتعاملون بسوق المال إعلان البورصة صباح الغد تفاصيل صفقة طرح 10% إضافية من الشركة المصرية للاتصالات قبل بدء جلسة التداول.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن إفصاح المصرية للاتصالات سيتضمن تفاصيل تنفيذ الصفقة بعد غدٍ الإثنين، عقب الإعلان عن السعر النهائي وحصص التخصيص للمؤسسات المالية والمستثمرين الذين اقتنصوا حصصهم خلال جلسة مزاد أمس الأول الخميس.

وأضافت المصادر أن قيمة الصفقة اقتربت من 4 مليارات جنيه بسعر تخطى مستوى الـ23 جنيهًا للسهم، ليتخطى حجم التغطية مستوى الـ2.5 مرة لبيع 170.7 مليون سهم.

وحول جنسيات المستثمرين الذين تقدموا لتغطية الطرح الإضافي من المصرية للاتصالات، قالت المصادر إن هناك تنوعًا بجنسيات المستثمرين وشملت أجانب وخليجيين ومصريين، مؤكدة أن الصفقة ستتم وفقًا لآلية الـ«Book Building» التي ستشهد قيام الحكومة بتحديد حصص كل مستثمر على حدة ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان.

وآلية «book building» تلجأ إليها بنوك الاستثمار لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب في الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها، مشيرة إلى أنه سيتم التداول على الأسهم المطروحة في جلسة الأحد، وستتم التسوية بنظام (t+1) بعد غدٍ الإثنين.

ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات WE على تفويض الرئيس التنفيذي المهندس محمد نصر الدين للسير في إجراءات طرح 10% إضافية من رأسمالها في البورصة المصرية.

وقالت الشركة بحسب بيان إفصاح لبورصة لندن، أول أمس الخميس، إنه تم توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بعملية الطرح المرتقبة، بحسب إفصاح الشركة لبورصة لندن اليوم.

يذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بـ2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2023، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية وفقًا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرًا.