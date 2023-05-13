السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تمطر سماء الاحتلال بالصواريخ.. وحرائق فى عدة مستوطنات

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

رصدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، الأوضاع في المستوطنات الإسرائيلية بعد إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه عدة مستوطنات.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن فصائل المقاومة الفلسطينية أمطرت سماء إسرائيل بالصواريخ، مشيرة إلى أن هناك حرائق في عدة مستوطنات جراء الضربات الصاروخية.

وأضافت أنه كانت هناك 40 رشقة صاروخية سقطت على عدة مستوطنات في الأراضي المحتلة، موضحة أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تؤكد أن الصواريخ المرسلة إلى مستوطنات غلاف غزة اتسعت مداها ووصلت إلى 30 كم زيادة عن الكيلومترات التي عادة تستهدفها الفصائل.

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك دوت صافرات الإنذار في هذه المناطق، وهناك أضرار كبيرة جدًا ناجمة عن تلك الصواريخ.

حرائق في عدة مستوطنات

وتابعت: "هناك حرائق في عدة مستوطنات جراء سقوط الصواريخ عليها"، موضحة أن بيانات جيش الاحتلال قالت إن هذه الرشقات الصاروخية تأتي ردًا على الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مناطق بغرب غزة تحديدًا.

واستكملت: "تم منع المستوطنين من التجول داخل مستوطنات غلاف قطاع غزة خوفًا من سقوط الصواريخ المضادة للدروع التي تسبب مقتل المستوطنين".

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