السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محسب: المقترحات فى الحوار الوطنى تدر عائدًا غير مسبوق فى تاريخ مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الجميع يتوقع الخروج من الحوار بالحلول الكثيرة للعديد من المشكلات الحياتية واليومية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc الإخبارية، إلى أنه على مدار 24 ساعة الشركاء في الحوار الوطني يعملون كخلية نحل للخروج بأفضل ما لدى الشعب من مخرجات ومقترحات، وجمع أكبر قدر من معلومات من الخبراء والمتخصصين وأصحاب المشاكل المستثمرين والعمال، مردفًا: "مشاركة شعبية حقيقية، حيث نسميه حوار الأمل، نتمنى أن تؤتي المقترحات ثمارها، ونحل كثيرًا من المشكلات في المحور الاقتصادي والمجتمعي". 

 

ولفت إلى أن العالم كله كان في حالة شلل تام في أزمة جائحة كورونا، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد، منوهًا بأن المقترحات التي قدمت في الحوار الوطني، سوف تدر عائدًا غير مسبوق في تاريخ مصر بالنسبة لقطاع الصناعة.

وأردف: "مقترحات منضبطة جدًا، توفر الفاتورة الاستيرادية في الصناعة، وأكثر من حل لقتل مشاكل البيروقراطية، مشاكل مصر في البيروقراطية المرتبطة بالتشريعات القديمة التي لم تعد مناسبة للاستثمار الحديث، بالإضافة للعديد من اللوائح".

وأشار إلى أن الضمانة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه قال إن "ما يخرج من الحوار طلبات شعب مصر وأنا هنفذ طلبات شعب مصر"، معقبًا: "رأس السلطة ورأس  الحكومة يتعهدان بتنفيذ الطلبات، وهو يؤكد المصداقية الشديدة وسرعة فائقة في التنفيذ".

وختم بأن المشاركة التعددية الحزبية، والمشاركة السياسية غير المسبوقة، حيث جلس شخصيات لم تر بعضها من 10 سنوات، بجوار بعضهم لحل المشكلات، والكل يهمه مصلحة الوطن في الأول والآخر، ولا يوجد أي مقترح يتم رفضه، نرى الأفضل ثم الأقل، والمقترح الذي سيحظى بتوافق سيقدم للأمانة الفنية للحوار الوطني.

الحوار الوطنى الاستثمار المقترحات الأزمة الاقتصادية نشرة dmc

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