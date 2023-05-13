السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى تناقش ملف القضاء على أشكال التمييز.. غدًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تنطلق، غدًا الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

ومن بين اللجان المقرر انعقادها غدًا الأحد، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش ملف القضاء على كل أشكال التمييز.

وجاءت القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني خلال الجلسات المقبلة كالتالي:

1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر). 

2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائي- اللوائح المنظمة). 

3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين. 

4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات). 

5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته. 

6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي. 

7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

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