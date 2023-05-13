بعد الشاب خالد الفايد.. أبرز الأزمات بين الفنانين والمنتج نصر محروس

حالة من الجدل آثارها فنان ذا فويس عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الفنان الشاب خالد الفايد، بعدما أعلن عن وجود تصاعد في الخلاف بينه وبين المنتج هاني محروس، وذلك بعدما أعلن اعتزاله، على الرغم من إمضاءه على شرط جزائي لصالح "محروس".

وشعر الفنان الشاب خالد الفايد، نجم ذا فويس، بخوف شديد ما دفعه للسفر خارجًا خوفًا من تطبيق المنتج نصر محروس تهديده بحسبه، بسبب عدم سداده قيمة الشرط الجزائي، الذي وافق عليه وقت التعاقد بينهما.

لم تكن أزمة الفنان الشاب خالد الفايد هي الوحيدة التي ظهرت في الوسط الفني مع نصر محروس، بل هناك العديد من الفنانين الذين دخلوا في خلاف مع "محروس"، أبرزهم كان الفنان بهاء سلطان، ودياب، ويرصد "الدستور" أبرز الفنانين الذين وقعوا في خلاف مع المنتج نصر محروس في سياق السطور التالية.

النجم بهاء سلطان

الخلاف بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس يعود لعام 2014، وذلك بعدما طرحت شركة "فري ميوزك" نغمات من ألبوم "سيجارة" عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وفي شهر أبريل عادت وطرحت أغنية "أنا مش هندم".

ورغم انتظار الجمهور لطرح الألبوم إلا أن الفنان بهاء سلطان فاجأ الجميع بمنشور عبر صفحته، معلنًا عدم طرح الألبوم لوجود مشكلة بينه وشركة الإنتاج، مع وجود احتمالية لانفصال عن المنتج نصر محروس، وهو الأمر الذي دفع الأخير برفع دعوى قضائية في سبتمبر 2015، طالب خلالها "سلطان" بدفع قيمة الشرط الجزائي مليون ونصف المليون دولار، لعدم تنفيذه الألبومات المتعاقد عليها، وظلت الأمور بينهم تتفاقم حتى تمكنت صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس من حل الأزمة ليعود سلطان للغناء من جديد.

الفنانة شيرين عبدالوهاب

وقعت مشكلة كبيرة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبين المنتج نصر محروس، وتفاقمت هذه الأزمة حتى أن نقابة المهن الموسيقية تدخلت لحل الأزمة، وبعد مفاوضات طويلة خرج الثنائي ليعلنا اتفاقهما على الانفصال الفني شرط أن تدفع شيرين قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقدها مع نصر وقيمته 3 ملايين جنيهًا، بالإضافة إلى تعويض مادي عن نسبة حفلات "اللايف" التي لم يحصل عليها نصر.

المطرب والفنان دياب

قرر المنتج نصر محروس مقاضاة المطرب والممثل دياب، دون سبب واضح، وهو الأمر الذي أزعج الأخير خاصًة أنه ذكر في أحد لقاءاته أن "محروس" رفع دعوى قضائية بشأنه سجل من خلالها أسباب غير حقيقية، مثل القضايا التي رفعها على عدد من المطربين الذين عمله معه، قائلًا: "أنا متأكد أنه القضاء المصري سوف ينصفني وعندي ثقة كبيرة فيه لأننى على حق".