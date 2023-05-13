السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس أكاديمية المعلمين بالبحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة عظيمة للمشاركة في المستقبل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور ياسر خليل، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر وعضو المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إن الحوار الوطني فرصة عظيمة للجميع ومساحة للحوار لمناقشة المشكلات وطرح الرؤى التي تمس المواطن المصري وحياته اليومية وظروفه المعيشية الاقتصادية، كما يناقش ملفيّ التعليم والصحة بشكل كبير، ووضع خطط مستقبلية للنهوض بالدولة المصرية بعقول وأفكار أبنائها والاستفادة من خبراتهم وطروحاتهم البناءّة.

وأضاف رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر لـ«الدستور»: «هناك آمال وطموحات كبيرة لدى المواطنين حول الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني الذي يُعد خطوة مهمة ومحورية في صناعة مستقبل الوطن بكل أطيافه وفئاته»، مشيرًا إلى أن كل جهات المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني لما له من أهمية كبيرة وعظيمة للجميع، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل منصة حوارية كبيرة كسبت ثقة الجميع للحديث من خلاله، وتتناول حياة المواطنين من كل النواحي.

واستطرد خليل في تصريحاته، أن كل طوائف وفئات المجتمع شاركت في الحوار الوطني، وهذا أمر يؤكد عزم الدولة والقيادة السياسية في المشاركة ورؤيتها حول البناء والتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على مشاركة الجميع دون تفرقة أو انحياز وهو شيء صحي ومردوده سيكون جيدًا على كل المستويات لكل الفئات، خاصة أن الهدف من الحوار المشاركة وتناول كل ما يخص المواطن المصري وكل الأمور المستقبلية والتي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وتابع: «مصر لديها الكثير من أبنائها المخلصين والذين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة في تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في مستقبلها»، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بات حقيقة واضحة حول بناء المستقبل بمشاركة الجميع، من خلال طاولة حوار واحدة تجمع الأفكار والرؤى البناءّة لتخرج لنا طروحات مستقبلية تسهم في التغيير للأفضل بجانب ما يتم من إنجازات على أرض الواقع من مشروعات قومية كبرى وخدمات تُقدم للمواطنين بكل أنحاء الجمهورية.

أكاديمية المعلمين البحر الاحمر الحوار الوطنى المجلس القومي للمرأة مخرجات الحوار الوطني ياسر خليل

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