31 مشروعًا في مجالات عدة.. جهود الصندوق السعودي للتنمية بمصر

تشهد العلاقات المصرية السعودية ترابطا شديدا منذ سنوات في جميع المجالات والقطاعات سواء كان اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو فنية.

وفي السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أمس بـ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.

ويستعرض «الدستور» جهود الصندوق السعودي للتنمية في مصر



بلغ عدد المشروعات التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية نحو 31 مشروعًا في عدد من المجالات أبرزها (الكهرباء، الصحة، التعليم، النقل والطرق، الإسكان والزراعة) حيث بلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2.3 مليار دولار، وفقًا لآخر بيانات وزارة التعاون الدولي.



البنية التحتية



ساهم الصندوق السعودي للتنمية في دعم تمويلي لمشروع إنشاء محطة تحلية مياه مكملة لمحطة العريش، بطاقة 100الف م3/يوم وقابلة للتوسع مستقبلاً حتى 300 ألف م3/يوم، بقيمة 362.5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل نحو 96.6 مليون دولار تقريبًا، حيث تم التنفيذ من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف المشروع إلى تحقيق الهدف الثاني الخاص بخطة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالقضاء على الجوع، بالإضافة إلى أهداف متعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

كما مول الصندوق السعودي للتنمية مشروع التجمعات السكنية، على مرحلتين، بالإضافة إلى مشروع طريق محور التنمية الطور 90 كم، ومشروع وصلات الطرق بطول 61 كم2، بالإضافة إلى مشروع طريق النفق – طابا.



الزراعة



مول الصندوق السعودي للتنمية إنشاء 13 تجمع زراعي لاستصلاح واستزراع 23 مليون م2 بالإضافة إلى استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء، كما مول أيضًا مشروع "صوامع تخزين الحبوب"، بمبلغ ٤٢٧,٥ مليون ريال سعودي بما يعادل ١١٤ مليون دولار تقريبًا للحد من إهدار الحبوب والحفاظ على جودة الإنتاج وزيادة السعات التخزينية لاستيعاب إنتاج القمح المحلي.

التعليم



ساهم الصندوق السعودي للتنمية بنحو 390 مليون دولار لتدشين جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء، كما تم إضافة تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار لإنشاء 3 كليات اخرى في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب في مدينة الطور، وكليات الفنون والتصميم، والعمارة في مدينة شرم الشيخ، ليصبح العدد الإجمالي للكليات 10 كليات تستوعب ما يقرب من 13 ألف طالب، حيث تعمل الجامعة على تعزيز فرص التعليم الجيد.