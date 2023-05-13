السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل تشكيل الاتجار فى البشر للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم السبت، بإحالة المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول تحت تهديد السلاح؛ بتهمة الاتجار بالبشر، إلى المحاكمة الجنائية.

كانت قد أكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث استغلال شخصين الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وبصحبتهما 3 أطفال أحداث.

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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