السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذر حمدى فتحى من العروض القطرية

حمدي فتحي
حمدي فتحي

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع حمدي فتحي لاعب الفريق بعد انشغاله بالعروض القطرية التي وصلت إليه مؤخرًا، والتي عرضت عليه أرقامًا مغرية للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول بالأهلي أن كولر طالب اللاعب بغلق أي عرض أو اتصالات مع الوكلاء للحفاظ على تركيزه مع الفريق حتى لا يتأثر مستواه الفني والبدني بالعروض. 

وأضاف المصدر أن السويسري حذر حمدي فتحي من هبوط مستواه وفقدان التركيز، وأنه سيكون خارج حساباته والجلوس على الدكة وسيكون الخاسر الوحيد فنيًا لوجود أكثر من لاعب في الفريق ينتظر الحصول على الفرصة. 

وأشار المصدر إلى أن حمدي فتحي أكد للمدير الفني أنه لا يشغل نفسه بأي عروض وهدفه المشاركة بشكل دائم والحصول على أي بطولة، بجانب أن الحديث عن الرحيل سابق لأوانه، خاصة أن الوقت ما زال مبكرًا على الانتقالات الصيفية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أبدى ارتياحه للفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد حمادي العقربي بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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