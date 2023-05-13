ندوات ثقافية وعروض مسرحية.. البرنامج الثقافى لقطاع الإنتاج خلال أسبوع

يقدم قطاع الإنتاج الثقافي بفروعه المختلفة التابعة لوزارة الثقافة، مجموعة من الندوات والعروض المسرحية على مدار الأسبوع، والتي جاءت كالتالي:

تقدم مسارح قطاع الإنتاج الثقافي على مدار الأسبوع مجموعة متنوعة من العروض المسرحية، حيث يعرض على المسرح القومي عرض "سيدتي أنا"، بينما مسرح السلام يقدم مسرحية خطة "كيوبيد"، و"سيب نفسك"، وعجيب وعجيبة.

ويقدم مسرح البالون مسرحية "زقاق المدق"، ويقدم مسرح الطليعة مسرحية "بيت روز" وورشة أوركسترا "مسرح الطليعة".

ويعرض مسرح القاهرة للعرائس، مسرحية "عروستي"، بينما مسرح الغد يعرض "دكتور ستو كمان"، ويقدم المسرح القومي للأطفال جنة كوكي، ويعرض مسرح الشباب مسرحية "ياسين وبهية".

وأما مسرح الليسيه بالإسكندرية ينظم هذا الأسبوع ورشة الطفل بمركز الإبداع، وتقدم فرقة مسرح الشمس مسرحية "مغامرات جيمو".



مكتبة الحضارة الإسلامية

تقدم مكتبة الحضارة الإسلامية يوم 18 مايو، في تمام الحادية عشرة صباحًا، ندوة بعنوان: "مناهج المسلم طريق النجاح" بمدينة البعوث الإسلامية بحضور نخبة كبيرة من الطلاب الوافدين، ويحاضر فيها أستاذ العلوم الإسلامية الدكتور سعد عبدالعزيز، ليوضح لهم كيفية أن تصنع طريقًا حليفًا بالنجاح.

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

وتعرض مكتبة القاهرة الكبرى اليوم السبت 13 مايو الفيلم التسجيلي الوثائقي "جيش الشمس" مع اللواء محمد محمود عمر.

بينما تحيي فرقة الفنان محمد السيد حفلًا موسيقيًا بالمكتبة يوم 15 مايو في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتناقش المكتبة يوم الأربعاء 17 مايو في تمام السادسة مساءً المجموعة القصصية "شيكولاتة باللوز" للكاتب محمود حمدون، بحضور محمد عبداللطيف، محمد سيد عبدالتواب، وعصام الزوهرى.

مكتبة مصر الجديدة الثقافية

وتقدم مكتبة مصر الجديدة الثقافية اليوم السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣‏‏ ، ورشة إعداد الممثل "المستوى المتقدم" وستنظمها فرقة بانوراما المسرحية بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة، إضافة إلى ورش الرسم فى مكتبة مصر الجديدة مع الفنان أحمد بيرو، ورشة الجلد لصناعة منتجات الجلود من الشنط وغيرها، وتعليم تقنيات الجلد الطبيعى.

بينما يوم الإثنين 15 مايو حفل توقيع ومناقشة رواية "حسن وسميرة" للدكتور علاء الدين سليمان، كما سيتم تنظيم ورش الخياطة والباترون.