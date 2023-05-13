السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، نحو 40 صاروخًا نحو مستوطنات أشدود ونتيفوت وعسقلان وغلاف قطاع غزة المحاصر.

وأصيب 4 مستوطنين إسرائيليين في مستوطنة «شوكداه» بمنطقة النقب جراء انفجار صاروخ داخل المستوطنة.

وقالت التقارير الإسرائيلية إن المصابين بينهم حالتان وصفت إصابتهما بـ«الخطيرة»، وحالة إصابتها متوسطة.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 1100 صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، ردًا على العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 254 موقعًا للجهاد الإسلامي داخل غزة منذ بدء العملية العسكرية.

غزة قطاع غزة الجهاد الإسلامي شوكداه العملية العسكرية

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