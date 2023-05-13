والد الطفلة رودينا: "ابنتى قُتلت غدرًا على يد شيطانة"

قال محمد كامل، والد الطفلة رودينا، ابنة قرية النجاحية بشرق نيل مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن طفلته كانت ملاكا من السماء، وكانت تداوم على حفظ القرآن الكريم ومطيعة لوالديها بشهادة جميع أهالي القرية.

وأضاف والد الطفلة رودينا صاحبة الـ8 سنوات، أن ابنته قُتلت غدرًا على يد شيطانة وليست إنسانة، قتلتها وأنهت حياتها دون رحمة ودون قلب، قائلًا: "أنا عاوز حق بنتي وعاوز القصاص العاجل من القاتلة التي كتمت أنفاس ابنتي وعذبتها بعد قتلها داخل منزلها لسرقة حلق ذهب يبلغ جرامًا ونصف".

وأكمل والد الطفلة رودينا في سياق تصريحاته: "أن القاتلة اشتركت مع شقيقاتها من أجل إنهاء حياة الطفلة الصغيرة البريئة التي كانت دائمًا ما تذهب للمتهمة حاملة جميع احتياجاتها، حيث إن والدة رودينا كانت تتعاطف مع الحالة المادية والاجتماعية للقاتلة".

وأشار كامل، خلال حديثه لـ"الدستور" أنه لم يصدق حتى الآن ما حدث لابنته، قائلاً: "أنا لغاية دلوقتي مش عارف أنا في حلم ولا في علم، أنا بنتي كانت حافظة لكتاب الله، وإحنا ناس مؤمنين بالله وبالقدر ومؤمنين بربنا عزوجل".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عثرت على جثة طفلة عمرها 8 سنوات، داخل جوال بقرية النجاحية في نجع حمادي.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة رودينا محمد كامل، 8 أعوام، داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمة في الواقعة، وهي إحدى جيران المجني عليها، وتخلصت من المتهمة خنقًا ووضعت جثتها في جوال، ودفنتها في الرمال، في محاولة لإخفاء جريمتها.

وكشفت أسرة المجني عليها، رودينا محمد، تفاصيل، في واقعة العثور على جثة طفلتهم داخل جوال أعلى سطح منزل بقرية النجاحية بنجع حمادى.

وأوضحت أسرة الطفلة، أن الطفلة رودينا، في الصف الثاني الابتدائي، خرجت عصر الخميس من منزلها، في اتجاهها إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية، وفجأة اختفت، بحث الأهالي عنها في كل مكان، وبفحص كاميرات المراقبة، شاهدوها دخلت الشارع ولم تخرج منه، وبعدها خرجت سيدة وهي شقيقة المتهمة، لتصرخ وتخبر الأهالي بأن الطفلة مقتولة داخل جوال أعلى سطح منزل مجاور لمنزل المجني عليه.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهمة في الواقعة، سيدة جيران المجني عليها، استدرجت الطفلة إلى منزلها، وحاولت سرقة قرطها الذهبي، وبعدها تخلصت من الطفلة ووضعتها في جوال وألقتها أعلى سطح المنزل، وخرجت شقيقة المتهمة تصرخ "الحقوا أختي ذبحت البنت" ليعثر الأهالي على جثة الطفلة المتغيبة، وتم التحفظ على المتهمة للتحقيق معها.