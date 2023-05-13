ميرال الهريدى: انطلاق جلسات الحوار الوطنى بداية حقيقية للجمهورية الجديدة

قالت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني غدًا الأحد، بمناقشة بعض القضايا في المحور السياسي، يمثل بداية حقيقية وأرضًا ثابتة، لفتح خريطة تحاور جديدة يسودها مناخ يتمتع بالحرية والشفافية في عرض كل القضايا والاستماع لمختلف الآراء، والترفع عن الرؤى الفردية، من أجل المصلحة العليا للوطن.

وأكدت "الهريدي" في بيان لها، أن انطلاق الجلسات سيسفر بالعديد من النتائج الإيجابية والتوصيات التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع، وتكون بمثابة المرآة أمام الحكومة في كل خططها المقبلة، بما يتماشى في النهاية مع تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يستهدف وضع وصناعة العديد من الحلول الفعّالة المدروسة على يد متخصصين وخبراء بطرق علمية وعملية مثبتة فاعليتها، من أجل استكمال خطط مواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية السيئة.

وطالبت عضو مجلس النواب، كل الأحزاب والخبراء والمتخصصين وجميع المشاركين في كل جلسة من الجلسات في أي محور من المحاور المطروحة على طاولة المناقشات، بوضع مصلحة الوطن ومواجهة التحديات الهدف الرئيسي من أي جلسة، والعمل على الاستماع لكل الآراء دون أن يتمسك أى طرف بوجهه نظرة الشخصية .

وأضافت أن انطلاق جلسات الحوار تمهيد حقيقي لجمهورية مصر الحديثة، التي تحتاج تضافر كل الجهود من أجل إخراج نتائج ترضي المواطن البسيط وتلبي احتياجاته الفعلية في الوقت الراهن، مما سيدعم مخرجات الحوار بصورة إيجابية ويزيد من فرص نجاحه.