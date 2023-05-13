السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعرف على قضايا لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني غدًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تنطلق غدًا أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

ومن بين اللجان المقرر انعقادها غدًا، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حيث ستعقد تلك اللجنة اجتماعين غدًا لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب.

وجاءت القضايا التي تم تحديدها من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني للمناقشة داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني كالتالي:

1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: «قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ».

2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية. 

3. عدد أعضاء المجلسين.   

4. التفرغ لعضوية المجلسين.

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