أول تعليق من عمران خان بعد الإفراج عنه: "يجب أن تستعد الأمة"

كشف رئيس الوزراء السابق عمران خان، عن تفاصيل اعتقاله، داعيا أنصاره إلى التظاهر السلمي.

وقال، خلال فيديو أذاعته قناة "الحدث": "أنا رجل حر، ورغم كل هذا اختطفوني واعتقلوني هنا، أريد أن أقول للأمة إن لديهم نوايا سيئة ضدي".

وأضاف: "يريدون أن يفعلوا شيئا ضدي مجددا، فيجب أن تستعد الأمة، ويخرج الناس للاحتجاج سلميا، في بلد لا توجد فيه قرارات قضائية مقبولة، والقانون فقد أهميته، وإلا سنكون كقطيع الغنم، ستسود فكرة القوة على الحق".

وواصل: "عندما لا يهتمون بالقانون والدستور، أنا حر.. ثلاثة من قضاة المحكمة العليا أصدروا هذا الحكم، ورغم هذا احتجزوني هنا منذ 3 ساعات".