محافظ المنوفية يبحث مع الهيئة العربية للتصنيع إقامة محطة تحويل المخلفات الصلبة للطاقة الكهربائية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه وفد الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة.

يأتي هذا اللقاء فى إطار بحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة آليات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد أبوبكر مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة الجديدة يأتى فى ضوء الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مثمنًا دور القيادة السياسية ورؤيتها الطموحة فى التعامل الجاد مع قضايا البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على دعمه الكامل للمشروع وتقديم كل التسهيلات لضمان الانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع كونه مشروعًا هامًا يتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية بعوائد اقتصادية واجتماعية تلبي احتياجات المواطنين.

وأعرب وفد الشركة عن سعادتهم بزيارتهم جمهورية مصر العربية ومحافظة المنوفية بصفة خاصة، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز الشراكة الفعالة مع المحافظة لإقامة هذا المشروع الضخم والذي سيتم تنفيذه باستثمارات مالية ضخمة وسيساهم بدوره فى تحقيق نقلة نوعية بمنظومة المخلفات الصلبة، لافتًا إلى أن المشروع يضم منظومة حديثة لمعالجة تراكمات القمامة والمخلفات الصناعية والزراعية لتحويلها إلى طاقة كهربائية ومخصبات زراعية بدون أية مخلفات ومواد سامة تؤثر على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن فريق العمل بصدد القيام بزيارات ميدانية لتقييم الموقف وإنهاء كل الدراسات المبدئية تمهيدًا للسير فى إجراءات التنفيذ.

فيما أهدى وفد الهيئة العربية للتصنيع درعًا لمحافظ المنوفية تقديرًا لدوره البارز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هذا وعقب اللقاء، قامت اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام بإجراء معاينة ميدانية لقطعة أرض بمركز أشمون كموقع مقترح لإقامة المشروع.