السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقرير: تكاليف تكنولوجيا إزالة الكربون تخفض نسب استخدام الفحم عالميًا

الفحم
الفحم

يفترض مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حدوث سيناريوهين لمستقبل استخدام الفحم في الصناعة بحلول عام 2050، معتمدًا في ذلك على الارتفاع الذي تشهده تكاليف تكنولوجيا انعدام الكربون، وتوقع أن يكون السيناريو الأول هو انخفاضًا في قدرة حرق الفحم بنسبة 52%، أي ما يعادل  97 جيجاوات بحلول عام 2050، بينما السيناريو الثاني كما توقع أن تنخفض قدرة حرق الفحم بنسبة 64%، أي ما يعادل 73 جيجاوات بحلول عام 2050.

وأشار مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سيناريو آخر إلى أنه يفترض انخفاض تكاليف تكنولوجيا انعدام الكربون ما سيؤدي إلي انخفاض قدرة حرق الفحم بنسبة 88% أي ما يعادل 23 جيجاوات بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين.

وفي تقرير مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للعام 2023، تم استكشاف اتجاهات الطاقة طويلة الأجل في الولايات المتحدة وقدم نظرة مستقبلية لأسواق الطاقة حتى عام 2050، وذلك باستخدم سيناريوهات مختلفة، تسمى الحالات المرجعية، لفهم كيفية تأثير الافتراضات المختلفة على اتجاهات الطاقة.

وأوضح مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في حالة التكلفة العالية للتكنولوجيا الصفرية الكربونية (ZTC العالية)، يفترض أن تكاليف التكنولوجيا لموارد خالية من الكربون مثل مصادر الطاقة المتجددة والنووية وتخزين البطاريات ستبقى ثابتة عند مستوياتها لعام 2022 حتى عام 2050. 

وينتج عن هذا الافتراض تقليل تقاعد الفحم- قدرة التوليد. في حالة انخفاض تكلفة التكنولوجيا الخالية من الكربون (ZTC منخفضة)، نفترض أن تكلفة التقنيات الخالية من الكربون تنخفض بنحو 40% بحلول عام 2050 مقارنة بالحالة المرجعية.

ويشمل الانخفاض بنسبة 52% إلى 88% في إجمالي السعة التي تعمل بالفحم حوالي 99 جيجاوات إلى 159 جيجاوات من السعة المتوقفة عن حرق الفحم وكمية صغيرة من السعة التي تعمل بالفحم المتوقع تحويلها إلى سعة تعمل بالغاز الطبيعي. 

الطاقة الأمريكي أنخفاض خفض الكربون تكنولوجيا الفحم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

وزيرة التضامن: صرف تعويضات أسر ضحايا حادث طريق "الخارجة- أسيوط"

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة سكنية فى الدقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

إخماد حريق شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

السيطرة على حريق داخل حظيرة مواشى بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبد العزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة