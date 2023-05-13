تقرير: تكاليف تكنولوجيا إزالة الكربون تخفض نسب استخدام الفحم عالميًا

يفترض مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حدوث سيناريوهين لمستقبل استخدام الفحم في الصناعة بحلول عام 2050، معتمدًا في ذلك على الارتفاع الذي تشهده تكاليف تكنولوجيا انعدام الكربون، وتوقع أن يكون السيناريو الأول هو انخفاضًا في قدرة حرق الفحم بنسبة 52%، أي ما يعادل 97 جيجاوات بحلول عام 2050، بينما السيناريو الثاني كما توقع أن تنخفض قدرة حرق الفحم بنسبة 64%، أي ما يعادل 73 جيجاوات بحلول عام 2050.

وأشار مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سيناريو آخر إلى أنه يفترض انخفاض تكاليف تكنولوجيا انعدام الكربون ما سيؤدي إلي انخفاض قدرة حرق الفحم بنسبة 88% أي ما يعادل 23 جيجاوات بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين.

وفي تقرير مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للعام 2023، تم استكشاف اتجاهات الطاقة طويلة الأجل في الولايات المتحدة وقدم نظرة مستقبلية لأسواق الطاقة حتى عام 2050، وذلك باستخدم سيناريوهات مختلفة، تسمى الحالات المرجعية، لفهم كيفية تأثير الافتراضات المختلفة على اتجاهات الطاقة.

وأوضح مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه في حالة التكلفة العالية للتكنولوجيا الصفرية الكربونية (ZTC العالية)، يفترض أن تكاليف التكنولوجيا لموارد خالية من الكربون مثل مصادر الطاقة المتجددة والنووية وتخزين البطاريات ستبقى ثابتة عند مستوياتها لعام 2022 حتى عام 2050.

وينتج عن هذا الافتراض تقليل تقاعد الفحم- قدرة التوليد. في حالة انخفاض تكلفة التكنولوجيا الخالية من الكربون (ZTC منخفضة)، نفترض أن تكلفة التقنيات الخالية من الكربون تنخفض بنحو 40% بحلول عام 2050 مقارنة بالحالة المرجعية.

ويشمل الانخفاض بنسبة 52% إلى 88% في إجمالي السعة التي تعمل بالفحم حوالي 99 جيجاوات إلى 159 جيجاوات من السعة المتوقفة عن حرق الفحم وكمية صغيرة من السعة التي تعمل بالفحم المتوقع تحويلها إلى سعة تعمل بالغاز الطبيعي.