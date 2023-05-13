تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و740 شاحنة و49 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 437 شاحنة، و37 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 47500 طن بضائع، 303 شاحنات، و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، بينما تغادر السفينة scoreion sonar على متنها 41000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

واستقبل الميناء بالأمس العبارة "أمل" وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و280 شاحنة.

واستقبل الميناء اليوم، السفينتين بريدج وايلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا، وبريدج، كما يستعد ميناء السويس لمغادرة السفينة SOPHIA KOSAN، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1750 راكبًا بموانئها.