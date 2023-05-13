السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غارات مكثفة و150 شهيدًا.. آخر مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

غارات
غارات

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مواقع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وتدوى صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، كما سقط صاروخ داخل مجمع أشكول الاستيطاني والخسائر مادية.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بأنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للطائرات تجاه المقاتلات الإسرائيلية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 150 شهيدًا، 33 منهم من قطاع غزة والباقي من الضفة الغربية.

من جهته، قال جيش الاحتلال إن 1099 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة على المستوطنات خلال الجولة الحالية.

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