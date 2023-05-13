السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق بلبيس القاهرة الصحراوى أمام مسجد الخيم، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لمستشفى بلبيس المركزى، بوصول "أحمد ص ال"، 62 عاما، مقيم نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث وفاة العامل، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق "بلبيس- القاهرة الصحراوى" أمام مصنع الخيم نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الشرقية مركز بلبيس طريق بلبيس مصرع عامل

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