جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطنى
سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:
الجلسات ستعقد بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس.
-يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
-يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد ولكل جلسة 3 ساعات.
-التوافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية.
يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي: 4 جلسات لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب
- مناقشة القضاء على أشكال التمييز وتحدي التعاونيات.
الثلاثاء 16 مايو: مناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، سيتم عقد أربع جلسات.
-مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية.
- مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر.
18 مايو: مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي.
-مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال.
-مناقشة التماسك المجتمعي.
-مناقشة قضايا الهوية الوطنية.