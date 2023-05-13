جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطنى

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

الجلسات ستعقد بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

-يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

-يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد ولكل جلسة 3 ساعات.

-التوافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية.

يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي: 4 جلسات لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب

- مناقشة القضاء على أشكال التمييز وتحدي التعاونيات.

الثلاثاء 16 مايو: مناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، سيتم عقد أربع جلسات.

-مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية.

- مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر.

18 مايو: مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي.

-مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال.

-مناقشة التماسك المجتمعي.

-مناقشة قضايا الهوية الوطنية.