السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطنى

جريدة الدستور

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي: 

الجلسات ستعقد بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

-يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

-يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد ولكل جلسة 3 ساعات.

-التوافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية.

يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي: 4 جلسات لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب

- مناقشة القضاء على أشكال التمييز وتحدي التعاونيات.

الثلاثاء 16 مايو: مناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، سيتم عقد أربع جلسات.

-مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية.

- مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر.

18 مايو: مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي.

-مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال.

-مناقشة التماسك المجتمعي.

-مناقشة قضايا الهوية الوطنية.

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