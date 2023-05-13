لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة المنازل المدمرة أكثر من عشرين، لليوم الخامس على التوالي.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بيت حانون شمال القطاع بصاروخ واحد على الأقل، وألحقت أضرارا جسيمة به وبمنازل المواطنين القريبة منه. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأكدت أن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين، ثم قامت طائرة حربية من نوع "إف 16" بقصف المنزل بصاروخ، ودمرته تدميرا كاملا، وألحقت أضرارا جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي من الجو والبحر والبر لليوم الخامس على التوالي، حاصدا أرواح 33 شهيدا، ونحو 150 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير كبير في الممتلكات والمواقع والأراضي الزراعية في القطاع.

وتتواصل حرب الاحتلال على المنازل والبنايات والشقق السكنية، منذ بدء عدوانها على غزة، فجر الثلاثاء الماضي، ليرفع عدد البيوت والشقق التي دمرت كليا وجزئيا إلى نحو عشرين بيتا على الأقل.

وفي وقت سابق، قدم ستة من أعضاء الكونجرس الأميركي مشروع قرار يفرض على الادارة الأميركية تطبيق قانون منع الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ويطالب مشروع القرار الادارة الأميركية بالاعتراف بالنكبة، لوصف تأسيس دولة إسرائيل.