الثلاثاء.. نهال فهمى توقع "الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية" بالشيخ زايد

تعقد مكتبة "ببليوتك" بالشيخ زايد، لقاءً مع الكاتبة الدكتورة نهال فهمي، مستشار الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بندوة وحفل توقيع عن كتابها "الاتجار بالبشر في المنطقة العربية"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري.

ويقدم الكتاب الذي قدمه الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، رؤیة عملیة للحكومات العربیة وللمجتمع المدني العربي حول أفضل النھج في مكافحة الاتجار بالبشر واستعراض وتقییم حالة الاتجار بالبشر في المنطقة العربیة وتحدید الصور والأنماط السائدة في المنطقة العربیة.

و"الاتجار بالبشر في المنطقة العربية" كتاب مصحوب بالدراسة بیانات إحصائیة وإطلالة على أربعة قوانین عربیة لمكافحة الاتجار بالبشر (مصر - الأردن - سلطنة عمان - البحرین)، كما تقدم الدراسة إجابات عن العدید من التساؤلات البحثیة الھامة والتي تشغل الأكادیمیین والممارسین على حد سواء ومنھا:

- ما تأثیر العولمة والھجرة وثورات الربیع العربي على ظاھرة الاتجار بالبشر في المنطقة العربیة؟

- كیف یمكن التصدي للطلب على الأعمال والخدمات التي تشجع على استغلال الغیر؟

- ما ھي معالم إطار البنیة القانونیة الشاملة لتحقیق العدالة الجنائیة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؟ وما ھي معاییر تقییم ھذا الإطار؟

وتنبع أھمیة ھذه الدراسة من ندرة البحوث والدراسات العربیة عن الظاھرة وتحدیدًا عن المنطقة العربیة، وخصوصًا الدراسات النابعة من داخل المنطقة العربیة عن المنطقة العربیة ذاتھا، والتي لا تعتمد على التقاریر الأجنبیة والأممیة فقط.

وتنبع أھمیة ھذه الدراسة من ندرة الدراسات القانونیة باللغة العربیة التي تقارن بین التشریعات العربیة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وكیف یمكن بناء الأطر القانونیة الشاملة لتحقیق العدالة الجنائیة في ھذا الخصوص.