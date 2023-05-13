جدول أعمال جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى غدًا

تنطلق، غدًا الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني إنه ستعقد غدًا 4 جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب.

كما أكدت الصفحة أنه على التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كل أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.