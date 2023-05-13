محامي بأسيوط: نشكر الرئيس على دعوته لنا في الحوار الوطني

قال محمد السيد محمد، محامي حر وابن محافظة أسيوط، إننا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، ونشكر مجلس أمناء والقائمين على الحوار الوطني على حضورهم الرائع والمشرف منذ بداية الجلسة الافتتاحية، وهذا يعكس مدي التفاهم بين أطياف الشعب المصري وكل أطياف المجتمع، وحرص الجميع على المشاركة، حتى وإن كان بينهم منافسات في المجالات. ولكن الحوار جاء شاملًا وجامعًا بهدف تحقيق غدٍ أفضل للجميع.

وأوضح محمد السيد محمد، كأحد أبناء الصعيد ومحافظة أسيوط تحديدًا، أنه شاهد تنمية ملحوظة في جميع المجالات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في الصحة أو التعليم أو الطرق أو السكة الحديد. كما دعم الرئيس المرأة حتى تمكنت من الحصول على فرص حقيقية، خاصةً أن المرأة في الصعيد كانت تعاني بعض السلبيات وأفكار المجتمع وتهميش دورها. ولكن بدعم الرئيس، ارتفع معدل تمثيل المرأة، واستطاعت الحصول على حركة أكبر من الوقت السابق، وأصبحت تشارك في كافة المجالات.

وأضاف محمد السيد: “أطالب بحجم أكبر لتنمية الصعيد، فنحن مجتمع زراعي نتمنى تنمية المجتمع الزراعي، وإضافة صفة الصناعة التي تخدم المجتمع الزراعي فمحافظة أسيوط تتميز بمحاصيل منها الرمان والموالح فمن الممكن إنشاء مصانع تخدم هذه الزراعات وتستهدف أكبر عدد ممكن من الشباب في أعمال التشغيل وهناك الكثير من الأفكار”.

وأشار محمد السيد إلى أننا الآن خارج نطاق الوظائف الحكومية، فالقطاع الخاص والعمل الحر أصبح يحصد نسبة 70% من فرص العمل المتاحة، ومن هنا نجد أن ارتفاع معدلات الصناعة التي تخدم المجالات الزراعية، خاصة في الصعيد، سوف يؤدي إلى توفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب، خاصةً وأننا نمتلك الكثير من الأيادي العاملة والكوادر الهامة في جميع المجالات وكفاءات متميزة. ولذلك، نطالب بتنمية الصناعات الزراعية.