السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين زوروا شهادة وفاة ببنها

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ثروت عامر، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لشقيقين وموظف؛ لاتهامهم بالتزوير واستخراج شهادة وفاة لأحدهما بمساعدة آخر؛ للهروب من أحكام قضائية.

تعود أحداث القضية عندما قام ضباط كمين بنها، بمحافظة القليوبية، باستيقاف إحدى السيارات ليلا لفحص هوية راكبيها، فتبين تواجد المتهم «م س م» وشقيقه بالسيارة، وبالكشف على الأول تبين وفاته منذ 4 سنوات والإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى.

تم إخطار مدير أمن القليوبية، وتبين أن وراء الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظفا بأحد المستشفيات الخاصة ببنها، حيث قام الثانى باستخراج شهادة تفيد بوفاة الأول إثر أزمة قلبية من أحد المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث، وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها، وبناء عليه تم استخراج تصريح دفنه وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى، وفقا للإجراءات المعتادة، وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة ضد الأول فى شيكات وإيصالات أمانة خاصة بشركته.

موظف السجن المشدد أحكام قضائية محكمة جنايات بنها الاحوال المدنية

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