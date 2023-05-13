أكاديمي سوداني لـ"الدستور".. نتائج مباحثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع "متوقعة"

قال الأكاديمي السوداني محمد تورشين، ان النتائج التي توصلت عليها مباحثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع نتائج متوقعة لأن هناك قضايا منذ الوهلة الأولي تحدث الجيش السوداني بأنه ستكون هي فقط محال للنقاش وهي المسائل المرتبطة بجوانب الإنسانية وهذا ما حدث بالظبط.

وأوضح تورشين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ينص على أمور إنسانية فيما يتعلق بحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة ولكن الهدنة لن يتم طرحها، لكن نجاح الاتفاق غير مضمون لاعتبارات معلومه تماماً وهي أن الدعم السريع منذ الوهلة الأولي محتمي بالمدنيين ويستخدمهم كدورع بشرية ويسيطر على المستشفيات ومحطات الوقود وكل المنشآت الخدمة وكذلك محطات الكهرباء والمياه ويتحصن بيهم.

وأضاف، أن خروج الدعم السريع من هذا المنشآت المدنية أمر ضروري، وسيكون عرضة للمحاكمة وفق الاتفاقيات الدولية المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان ووفقاً للقانون الدولي الإنساني بسبب الانتهاكات التي قام بها، كذلك سيكون الدعم السريع مكشوف من قبل سلاح الطيران بالجيش وهذا سيعقد المشهد أكثر ولهذا سيكون صعب جدا الحديث عن فكرة هدنة ناجحة لأن الهدنة التي تم طرحها في مشاورات جدة كانت محل جدل بين الطرفي.

وأكد الأكاديمي السوداني، أن موقف المجتمع الدولي ليس موحد تجاه ما يجري في السودان فهو مرتبط بشكل وثيق بالتوجهات السياسية أو بالواقع السياسي ومصالحهم في السودان لذا هناك تباين حقيقي في موقف المجتمع الدولي.

وشدد تورشين، على أنهم يأملون في أن تعود السودان إلى الاستقرار ومعالجة تردي الوضع الأمني الذي إن استمر سيغير الواقع الجغرافي بالدولة، فمن المتوقع ان تتجه البلاد نحو المزيد من التصعيد والحرب حتى تتغير المعادلة بشكل جاد.

وقال دبلوماسي سعودي في وقت سابق اليوم إن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيستأنفان المحادثات غدًا الأحد، حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المناطق المدنية، وذلك بعد يومين من توصلهم لاتفاق مبدئي بشأن الاشتباكات المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي.