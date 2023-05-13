السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش خطة جهاز تنمية المشروعات ويؤكد تقديم الدعم للمبادرات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المبادرات والفعاليات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي سيتم تقديمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى الدور المهم الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات والإمكانات التي يتميز بها والخدمات التي يقدمها للمواطنين خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا القطاع المهم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه إيهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يمثل أحد أهم قطاعات الاستراتيجية التنموية التي يعول عليها الاقتصاد المصري النهوض والتنمية وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات أو تأهيل الشباب لسوق العمل.

يأتي هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني كـ (التدريب والتشغيل، والتأسيس، ريادة أعمال، تمويل، عدم فني، تسويق، ...) وغيرها من الخدمات التي يقدمها الجهاز وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض تلك المنتجات في ربوع المحافظة والترويج لها وتسويقها.

وأوضح إلى ضرورة تشجيع ريادة الأعمال والسعي إلى إتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وهو ما يساهم في توفر فرص العمل على أرض الواقع ونشر ثقافة العمل الحر حتى تتمكن مصر من الإنتاج والتصدير للمنتجات المختلفة بما يساهم في تعظيم الاقتصاد وزيادة الناتج القومي.

وأشار إلى الجهود المبذولة من الحكومة بمختلفة قطاعاتها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة سواء (الصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية والثروة الحيوانية، والداجنة).

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
استراتيجية التنمية المستدامة التدريب والتشغيل التوسع في المشروعات الجهود المبذولة الخدمات المالية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الماضية قطاع المشروعات الصغيرة مهارات العاملين

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