السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح: توريد 13 ألف طن قمح لصومعة الحمام منذ بدء الموسم

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه منذ بدء موسم توريد القمح استقبلت صومعة الشمامة بمدينة الحمام ١٣ ألف طن و٨٥٤ كجم، موجهًا بالإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة مع استقبال القمح تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقرى بنجر الحمام.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح، بالمحافظة هذا العام، تقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانًا، مروية بقرى بنجر الحمام وتم البدء من الجمعة قبل الماضية توريد إنتاجيتها مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح الى صومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام  بسعة تخزينية ٤٥ ألف طن.

وأضاف أن محافظ مطروح قد وجه بأهمية الإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة.

وأشاد محافظ مطروح، بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات، مشيرًا إلى أنه العام الماضي نجحت جهود المحافظة في تجميع القمح، لتحقق كميات التوريد المستهدفة لـ٣٠ ألف طن مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجي. 

وأكد ضرورة توضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن  والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز، مع الحصول على التصريح بنقل القمح للسيارات  خلال الانتقالات  والتيسير على الموردين، وتوعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظًا على محزون القمح من الرطوبة، وأهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات.

وأشار محافظ مطروح، إلى جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجي مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين واهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

الاكتفاء الذاتي من القمح الرقعة الزراعية صومعة الحمام محافظ مطروح موسم توريد القمح

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