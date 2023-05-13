السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تيسيرات جديدة للمستثمرين بالمجمع الصناعى فى المحلة الكبرى

اجتماع
اجتماع

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق في اجتماعه الأخير على عدد من الإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين الحاصلين على وحدات صناعية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى تضمنت الموافقة على بدء مدة احتساب القيمة الإيجارية بعد مضي 9 أشهر من تاريخ تركيب عدادات الكهرباء للمجمع، وتعميم هذا القرار على جميع المجمعات الصناعية ولاية وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدم زيادة القيم الإيجارية لمدة عامين، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 5% فقط لمدة خمس سنوات ويعاد النظر في هذه النسبة بعد مضي فترة الخمس السنوات وبحد أقصي نسبة زيادة 10%.

وأشار سمير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتحمل تكلفة إنارة الشوارع العامة للمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، على أن يلتزم المخصص لهم الوحدات بسداد المستحقات المالية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على جدول سداد هذه المستحقات على أقساط لمدة عام، على أن يقدم طلب الجدولة للهيئة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وأوضح سمير أن الهيئة ستعين ممثل عنها يتولى التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بمحافظة الغربية أو المحافظات المجاورة، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للمصنعين بهدف تحسين جودة تصميم المنتج النهائي والتي بدورها ستنعكس على تحقيق الميزة التنافسية بالسوق المحلية واستهداف التصدير.

ونوه الوزير أن كل التيسيرات سالفة الذكر تطبق على الوحدات الصناعية التي تعمل وأثبتت جديتها، وليس عليها متأخرات أو قامت بجدولتها.

جدير بالذكر أن هذه القرارات صدرت استجابة لشكاوى مجموعة من المستثمرين أصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى التي تلقاها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمجمع الشهر الماضي.

اجراءات استجابة لشكاوى الإجراءات الاجراء التجارة والصناعة

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