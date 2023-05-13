السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بإطلاق النيران على شاب بسبب فتاة بالقليوبية

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ضبط المتهم بإطلاق عيار ناري على شخص بسبب فتاة بالقليوبية.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب برش خرطوش بالوجه، وبالانتقال وسؤاله اتهم أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى تجاهه من فرد محلى كان بحوزته، فأحدث إصابته على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة "شقيقة المتهم".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وزارة الداخلية فتاة القليوبية عيار ناري مشاجرة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بينها زيت النخيل والأدوية.. ماليزيا تدرس تطبيق نظام "تبادل السلع" مع مصر

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها خلال أسبوع بالغربية

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق شبين الكوم - طنطا

نائب محافظ مطروح: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة

سقوط شاب من الطابق الرابع بكمباوند شهير فى 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)