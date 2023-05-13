ضبط المتهم بإطلاق النيران على شاب بسبب فتاة بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ضبط المتهم بإطلاق عيار ناري على شخص بسبب فتاة بالقليوبية.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب برش خرطوش بالوجه، وبالانتقال وسؤاله اتهم أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى تجاهه من فرد محلى كان بحوزته، فأحدث إصابته على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة "شقيقة المتهم".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.