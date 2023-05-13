السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يتفقد ميناء روتردام ويبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجولة تفقدية لموقع شركة OCI بمقرها الرئيسي في هولندا، داخل ميناء روتردام، وذلك للاطلاع على مستجدات الأعمال للتجهيزات الخاصة بتموين السفن التي توفرها الشركة لعملائها، وكذلك تفقد خزانات الوقود، خاصة الأمونيا، وآليات العمل في هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة أن المنطقة الاقتصادية بصدد الإعلان عن بدء تنفيذ خدمة تموين السفن في موانئها خلال أيام.

وقد جاءت تلك الزيارة تلبية لدعوة مسئولي الشركة والميناء للدفع بالتعاون المشترك بين الطرفين؛ للعمل في مشروعات الوقود الأخضر وتموين السفن، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدى هولندا. 

وعقب الزيارة قدم مسئولو الشركة عرضاً متكاملاً عن أعمال OCI على مستوى العالم والخطط التوسعية المستقبلية للمجموعة، والمشروعات التي يمكن التعاون المشترك فيها مع المنطقة الاقتصادية، خاصة الموانئ التابعة.

جانب من اللقاء

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