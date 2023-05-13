السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى اعتزامها إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى "نقدى"

السلع التموينية
السلع التموينية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التموين، في ردها على المركز الإعلامي، أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ويواصل المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء رصده كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها؛ للوقوف على حقيقة ما يجري تداوله، وعدم ترك الساحة للمغرضين.

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