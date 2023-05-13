السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: توفير تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع السياحي يسهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي

النائبة سحر طلعت
النائبة سحر طلعت مصطفي

رحبت سحر طلعت مصطفى عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية التي تشمل الصناعة والزراعة.

وقالت إن تخصيص 10 مليارات جنيه للقطاع السياحي ضمن المبادرة سيعزز من قدرات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي وتمكنهم من التوسع في الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم أعمالها والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، ما يخدم خطة الحكومة في مضاعفة أعداد السائحين خلال الأعوام المقبلة وزيادة العوائد من النقد الأجنبي.

وقالت عضو مجلس النواب أن قطاع السياحة يساهم بنحو 15% من الناتج القومي للبلاد ويعد أحد ركائز الاقتصاد ومصدرا رئيسيًا للعملة الصعبة في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لزيادة مصادر النقد الأجنبي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت إلى أن استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين بضم القطاع السياحي لتلك المبادرة وتستهدف بالأساس تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات، يعكس رغبة الحكومة الصادقة في دعم القطاع الخاص ومساندته في ظل الظروف الدولية المضطربة التي كان لها مردود سلبي على النشاط السياحي في كافة دول العالم.

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