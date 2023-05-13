قبل عرضه.. كواليس تصوير فيم "الصف الأخير" لبيومي فؤاد

يطرح فيلم “الصف الأخير” بطولة الفنان الشاب تيام قمر والفنان بيومي فؤاد وعدد من النجوم يوم 17 مايو الجاري، بعد انتهاء كافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج بعد التصوير الي استمر خلال الأشهر الماضية.

وتنشر “الدستور” مجموعة من صور كواليس العمل الجديد الذي يقدم بالطابع الكوميدي الاجتماعي، مقدما قصة مختلفة بين جيلين مختلفين، وتظهر الكواليس مجموعة من المواقف الكوميدية بين أبطال وصناع العمل.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم الجديد أطلقت الإعلان الرسمي للفيلم والذي كشف عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، ولكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومي فؤاد الذي يتورط معه في العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وينافس الفيلم في شباك التذاكر المصري بين مجموعة من الأفلام المصرية التي طرحت في عيد الفطر المبارك والتي وصل عددها إلى 7 أفلام على رأسها فيلمي “هارلي” بطولة محمد رمضان وفيلم “يوم 13” بطولة الفنان أحمد داود كما تنتظر مجموعة من الأعمال التواجد في شباك التذاكر المصري خلال الايام اقلادمة ومنها فيلم “شوجر دادي” بطولة الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد وفيلم رهبة بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وغيرها من الأعمال الجديدة.

الشركة المنتجة لفيلم “الصف الأخير” كانت في عام 2019 أنتجت الشركة أولى أعمالها وهو الفيلم القصير "أزرق مش قاتم" الذي شارك في مهرجان شنغهاي للأفلام القصيرة عام 2021، وفي عام 2022 شارك في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة ومهرجان روتردام للفيلم العربي، وفي عام 2020 أنتجت الفيلم الروائي الطويل "يوم في القاهرة"، والفيلم الوثائقي "صدى صوت" الذي يعرض أحداث حى الشيخ جراح بغزة، والتي دامت 11 يوم، وفاز بجائزة التنويه الشرفي في مهرجان جنوب شرق آسيا للأفلام قصيرة.