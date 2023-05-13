رئيس هيئة الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار في مصر مع كبرى الشركات الإماراتية

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الإماراتية لمناقشة الاستثمار فى مصر أو التوسع فى استثماراتها الحالية.

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر المنعقد تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار" واستلام الجائزة الخاصة بفوز الهيئة بجذب أفضل مشروع فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

والتقى الرئيس التنفيذى للهيئة ممثلي عدد من الشركات والجهات والمنظمات الرسمية تضمنت:

- شركة أفكو

- شركة OAcis للخدمات

- مجموعة أبو ظبى كابيتال

- شركة Aqua Fun

- غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

- المنطقة الحرة بالفجيرة

- مجموعة شلهوب

- شركة الربيع

- منظمة الويبا

‏- UNCTAD

‏- World Economic Forum

‏- Moscow Agency of Innovations

‏- Dubai FDI



تم خلال تلك الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر، وكذا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة و الفجيرة وتفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادى بين مصر والإمارات ومشروعات تخزين البترول كما تم زيارة عدد من المصانع داخل المنطقة الحرة ، واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى مصري- إماراتي وكذا زيارة وفد من الغرفة والمنطقة الحرة لمصر خلال الفترة القادمة.

كما تطرق الاجتماع مع ممثلى الشركات إلى التعرف على خططهم فى الاستثمار فى مصر او خططهم التوسعية، حيث شهدت اللقاءات استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية ، و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الاعمال في مصر والتي من أهمها:

إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة حيث تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها وكذا تطوير البنية التحتية حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام.

جانب من اللقاء

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