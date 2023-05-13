الأضخم منذ بداية الحرب.. ألمانيا تقدم أسلحة لأوكرانيا بـ3 مليارات دولار

أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وقال وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، في بيان: "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا".

تفاصيل أضخم صفقة مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا

وذكرت صحيفة "دير شبيجل"، في وقت سابق اليوم، أن ألمانيا جمعت حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار)، وهي الأكبر منذ الغزو الروسي.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الحزمة ستشمل 20 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر و30 دبابة ليوبارد 1، و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز إيريس- تي بما يشمل ذخيرة وذخيرة مدفعية إضافية وأكثر من 200 مركبة مدرعة قتالية ولوجستية.

وتضغط أوكرانيا على حلفائها للحصول على أسلحة وطائرات مقاتلة وذخيرة بعيدة المدى قبل هجوم مضاد متوقع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وكانت ألمانيا مترددة في البداية في إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لمساعدتها على مواجهة الغزو الروسي خوفًا من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال، لكن برلين وافقت في يناير على إرسال دبابات ليوبارد، وقالت إنها ستعمل مع الحلفاء على إرسال المزيد منها.