مواعيد مباريات اليوم السبت 13-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-5-2023 والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الإسماعيلي X الزمالك.. في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ONTime Sports 1

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- الوداد البيضاوي المغربي X صن داونز الجنوب إفريقي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- ليدز يونايتد X نيوكاسل يونايتد.. في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- أستون فيلا X توتنهام هوتسبير.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- تشيلسي X نوتنجهام فورست.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- كريستال بالاس X بورنموث.. في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Extra 1

- مانشستر يوناتد X وولفرهامبتون: في الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- ساوثهامبتون X فولهام: في الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Extra 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- ساليرنيتانا X أتالانتا.. في الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- سبيزيا X ميلان.. في الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- إنتر ميلان X ساسولو.. في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال سوسيداد X جيرونا.. في الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على beIN Sports HD 1

- أوساسونا X ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على beIN Sports HD 1

- فياريال X أتلتيك بلباو.. في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على beIN Sports HD 1

- ريال مدريد X خيتافي.. في الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- بايرن ميونيخ X شالكه.. في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- يونيون برلين X فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- آينتراخت فرانكفورت X ماينز: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فولفسبورج X هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بوخوم X أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بروسيا دورتموند X بروسيا مونشنجلادباخ. في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- ستراسبورج X نيس.. في الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- باريس سان جيرمان X أجاكسيو.. في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2