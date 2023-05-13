صحف عالمية تبرز فوز نماذج متميزة للنحت على الرمال لطالبة ومعيدة بجامعة مطروح

أعلنت جامعة مطروح عن تناول عدد من المواقع والجرائد والصفحات الأجنبية، صورا للنماذج المتميزة للنحت على الرمال لطالبة ومعيدة بكلية التربية النوعية بالجامعة، حصلت على مراكز متقدمة بمهرجان النحت على الرمال بالإسكندرية، والذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية في شاطئ السرايا العام، بمشاركة ١٣ متسابقا من الجامعات.

وفازت الطالبة أمنية رأفت عبدالواحد، بالمركز الثالث بالمهرجان، وحصلت المعيدة فاطمة الزهراء عوض الله على درع التميز الأول، وذلك عن الأعمال الفنية المتميزة التي لاقت تقديرا من لجان المهرجان والمتابعين وكذلك تقدير المجلات والجرائد والمواقع الأجنبية لتلك الأعمال الفنية.

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