جامعة عين شمس تختتم مؤتمرها الدولى "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس، والذي استمر على مدار يومين تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل"، بمشاركة العديد من الأساتذة والمتخصصين من الجامعات المصرية، معهد جينر - جامعة أكسفورد، جامعة الإمارات، اتحاد الجامعات العربية، المجلس العربي للاختصاصات الصحية- البورد العربي، جامعة الملك عبدالعزيز.

حضر الحفل الختامي الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الجلسات.

كما شهد الحفل الختامي تكريم عدد من المشاركين، منهم الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور صبيح عباس مشهداني مدير القياس والتقويم بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية- البورد العربي، محمد أحمد حسنين مستشار نائب جامعة الملك عبدالعزيز للشئون التعليمية ورئيس وحدة التقييم بكلية الصيدلة، الدكتور عمر الرواس أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية، Aadil El-Turabi، Adrian Hill، Ahmed M. Salman Berna Bou Tayeh، Blandine Franke Fayard، César López-Camacho، Ellie (Eleanor) Barnes، Gulbuse Turan، Iman Satti، Lisa Stockdale، Rachel Tanner من معهد جينر- جامعة أكسفورد، الدكتور أحمد حجازی مدير عام سانوفى للرعاية المتخصصة- سانوفي مصر، الدكتور تامر المحلاوى رئيس الإدارة الطبية- سانوفي مصر، غادة ميشيل رئيس إدارة الخدم المجتمعية بشركة Sanofi مصر والسودان، الدكتور أحمد صبري رئيس وحدة الأمراض النائية- سانوفي مصر، الدكتور ناصر أيوب، شريك واستشاري التغييرات المناخية والبيئة شركة D-Carbon، كشريك الاستدامة وتغير المناخ.

كما قدم الدكتور أحمد عبدالرحمن، كلية التربية النوعية، فقرة عزف على الجيتار، وقدمت الدكتورة مروة عمرو، كلية التربية النوعية، فقرة عزف على الكمان، كما قدم فريق كورال هارموني عربي عددًا من الفقرات الغنائية الفردية والجماعية.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح المؤتمر قد شهد منح الدكتوراه الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.