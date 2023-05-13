السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية" تُعلن توريد 210 آلاف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

التموين
التموين

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، السيد دايرة، عن أنه تم توريد أكثر من سبعة آلاف طن قمح، أمس الجمعة، وبذلك وصلت الكمية الموردة من القمح هذا الموسم منذ بدايته إلى أكثر من 210 آلاف طن.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، في تصريحات، اليوم السبت، أن العمل يجري بانتظام في كل المواقع التخزينية، ويستمر عمل اللجان في كل المواقع تحت إشراف مديرية التموين، ومشاركة مديري الإدارات التموينية وفريق العمل المشارك في تسليم الأقماح موسم 2023.

تموين الدقهلية توريد 210 آلاف طن قمح حتى الآن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية توريد الدقهلية تموين

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