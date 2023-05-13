"تموين الدقهلية" تُعلن توريد 210 آلاف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، السيد دايرة، عن أنه تم توريد أكثر من سبعة آلاف طن قمح، أمس الجمعة، وبذلك وصلت الكمية الموردة من القمح هذا الموسم منذ بدايته إلى أكثر من 210 آلاف طن.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، في تصريحات، اليوم السبت، أن العمل يجري بانتظام في كل المواقع التخزينية، ويستمر عمل اللجان في كل المواقع تحت إشراف مديرية التموين، ومشاركة مديري الإدارات التموينية وفريق العمل المشارك في تسليم الأقماح موسم 2023.