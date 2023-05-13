السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم السبت 13-5-2023

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

شهدت أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث تنعكس أسعار أعلاف الدواجن علي أسعار الدواجن في الأسواق.

وتستعرض الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الدواجن اليوم السبت.

أسعار الذرة الصفراء اليوم السبت 13 مايو 2023 

استقرت  أسعار ذرة صفراء برازيلي عند 16800جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء أرجنتيني عند 16800جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء أوكراني بقدار 200 جنيها في الطن لتسجل 14500 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء صربي بقدار 200 جنيها في الطن لتسجل 14500 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء أمريكي بقدار 200 جنيها في الطن لتسجل 14500 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء روماني بقدار 200 جنيها في الطن لتسجل 14500 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء بلغاري بقدار 200 جنيها في الطن لتسجل 14500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 7-5-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 13 مايو 2023

 استقرت أسعار صويا 44 % اليوم عند 39000 جنيها للطن صب ارضة.

استقرت أسعار صويا 46 % (محلي) عند 40000 جنيها للطن صب ارضه .

استقرت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم عند 40000 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم عند 12000 جنيها للطن معبأ أرضه .

استقرت أسعار زيت صويا منزوع اليوم عند 58000 جنيها صب وصال .

استقرت أسعار زيت صويا مكرر عند 59000 جنيها للطن صب وصال.

استقرت أسعار بذرة فول الصويا اليوم عند 39000 جنيها للطن صب ارضه .

استقرت أسعار كسب عباد 36% اليوم عند 18000 جنيها للطن صب أرضة.

استقرت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم عند 24000 جنيها للطن معبأ أرضه.

استقرت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم عند 52000 جنيها للطن معبأ أرضه .

استقرت أسعار قشر فول الصويا 8250 جنيها للطن صب ارضه .

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