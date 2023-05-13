محافظ الدقهلية: استمرار أعمال مبادرة "قرية بلا إدمان" بقرية شها

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال مبادرة "قرية بلا إدمان" وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعي بين كل فئات المجتمع من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

وتم تنفيذ أعمال المبادرة بقرية شها مركز المنصورة بإشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة بالتنسيق مع الدكتورة هبة البيلي، مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة حيث استهدف أعمال المبادرة طلاب المدارس والوحدات الإدارية ومنافذ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرية.

ويتم تنفيذ خطة التوعية لمبادرة "قرية بلا إدمان" في 15 قرية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات، حيث يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الإدمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان ويتم من خلال المبادرة تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق وإدارة شئون المرأة عن آثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبة على ذلك بالإضافة الى تأهيل متدربين من ادارة شئون المرأة لدفع المدخنين والمدمنين في تحديد هدفهم الحياتي والسعى وراء تحقيقه وهذا بالإضافة إلى رأى الدين فى التدخين والتعاطى وإقناع المدخن والمتعاطي للإقلاع، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطي والتدخين على الشباب والأسرة والمجتمع.

وأكد مختار، استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصًا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.

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